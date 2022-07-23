Продолжается первый этап переселения населения в «Умное село» Агалы Зангиланского района.

Как сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 23 июля из городка “Зангилан” в селе Масазыр Абшеронского района отправилась очередная группа переселенцев.

Еще 10 семей — 45 человек бывших вынужденных переселенцев, проживающих в тяжелых условиях в местах временного проживания, отправились в Зангилан на постоянное место жительства.

В село, оснащенное самой современной инфраструктурой, на начальном этапе уже обеспечен переезд 30 семей – 151 человек. В ближайшие дни переселение будет продолжено.