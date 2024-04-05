Европейский Союз выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет.

Как передает #, об этом глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила в Брюсселе на встрече в формате ЕС-США-Армения.

«Уважаемый Госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Никол Пашинян, сегодня мы выполняем обещание, данное Армении в октябре прошлого года, определить видение будущего нашего экономического партнерства», — отметила Урсула Фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также отметила, что ЕС приветствует усилия Армении в борьбе с обходом санкций в отношении России.