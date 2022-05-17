В 2021 году торговый оборот между ЕС и Азербайджаном составил 15,4 млрд. долларов, что составляет 44% внешней торговли Азербайджана.

Как передает АПА, об этом заявил глава Представительства Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко, выступая на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

Дипломат ЕС отметил, что это седьмой бизнес-форум ЕС-Азербайджан, в рамках которого будет представлен отчет.

Посол сказал, что Азербайджан является самой успешной страной в регионе в борьбе с COVID-19, и это было оценено как на местном, так и на глобальном уровне.

«Наше сотрудничество продолжает развиваться на экономическом уровне. Торговый оборот возвращается к допандемийному уровню и даже растет. Торговый оборот в 2021 году вырос до 15,4 млрд. долларов, что составляет 44% внешней торговли Азербайджана. Большое количество европейских компаний проявили интерес к Азербайджану».

Дипломат сказал, что ЕС, способствуя мирному процессу на Южном Кавказе, хочет достижения устойчивого мира в регионе, и прилагает усилия в этой сфере.

«Европейские организации выражают заинтересованность в участии в проектах по разминированию, восттановлению в Азербайджане, хотят участвовать посредством тендеров», — добавил он.

Посол отметил, что План экономического развития и инвестиций ЕС сулит отличные возможности для сотрудничества: «ЕС выделил на проекты в Азербайджане 2 миллиарда долларов, и объявил флагманские проекты. ЕС и страны-члены определяют приоритетные сферы в сотрудничестве с Азербайджаном, куда входят такие сферы как общественное здравоохранение, рост человеческого капитала, «зеленая» экономика и др. ЕС также помогает Азербайджану в диверсификации экономики. Мы готовы содействовать Азербайджану в таких проектах как twinninq-проекты, развитие сельских местностей, в проектах «умное» село и «умный» город.

Касаясь сотрудничества в энергетической сфере, Михалко подчеркнул, что ЕС всегда заинтересован в развитии бизнес-среды в Азербайджане.