Евросоюз ввел в действие во вторник обновленную Шенгенскую информационную систему (SIS), создававшуюся с 2016 года, которая включает расширенную информацию обо всех людях, пересекающих границы сообщества, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Сегодня обновленная SIS начала работать. Это самая широкая система по пограничному контролю и обмену информацией в Европе. Она включает информацию о разыскиваемых и пропавших лицах, о гражданах третьих стран, не имеющих легального права находиться на территории Евросоюза, а также об украденных или пропавших объектах (оружии, транспортных средствах, удостоверениях личности). Эта система является основой самой продвинутой в мире пограничной системы, которую мы строим», — заявила Еврокомиссия.

Предыдущая база данных SIS II продемонстрировала серьезные системные недостатки в 2016 году.