Евросоюз собирается предложить газовым импортерам решение, которое позволит не нарушать санкции при покупке российского топлива и «эффективно удовлетворять» требования президента России Владимира Путина об оплате в рублях, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По информации издания, Еврокомиссия обратится к компаниям с просьбой сделать четкое заявление о том, что при оплате в евро или долларах по существующим контрактам они считают свои обязательства выполненными. На закрытом заседании исполнительный орган ЕС сообщил правительствам, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и дает разрешение на покупку газа в соответствии с санкциями.

«Еще один ключевой момент заключается в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в евро или долларах и заявят о выполнении своих обязательств, от российской стороны не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа», — объясняет Bloomberg.