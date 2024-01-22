Евросоюз может создать новый фонд для военной помощи Украине, из которого страны объединения начнут получать компенсации за поставки оружия Киеву. Размер фонда составит 20 мдрд евро на четыре года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на план, разработанный Европейской службой внешних связей.

Новый механизм финансирования военных поставок был предложен на фоне разногласий по поводу выделения пакета помощи на 50 млрд евро. Документ, описывающий его, страны ЕС получили 19 января.

Предполагается, что фонд поглотит 6,5 млрд из активов Европейского фонда мира (European Peace Facility) и будет выделять до 5 млрд евро ежегодно с 2024 по 2027 год.

Страны ЕС смогут получить компенсации за передачу Украине беспилотников, ракет противовоздушной обороны и боеприпасов. Также часть средств будет использована для оплаты расходов по программе военной подготовки украинских военных. Согласно проекту плана, уже в 2024 году фонд может предложить компенсации на общую сумму 7,5 млрд евро.

Официально лидеры ЕС обсудят новую инициативу на саммите 1 февраля, где они также попытаются согласовать выделение пакета помощи Киеву в размере 50 млрд евро на четыре года. Препятствием для создания фонда может стать необходимость единогласного решения стран ЕС по этому вопросу, принятие которого может затянуться на недели, отмечает WSJ.

Одним из преимуществ инициативы является то, что государства ЕС с небольшими запасами вооружений смогут объединить ресурсы в совместных закупках и обеспечить устойчивый спрос на оборонную продукцию, что побудит европейские компании увеличить производства, пишет WSJ. Также плюсом такого подхода станет отсутствие регулярных выплат, которые могут блокировать страны ЕС, например Венгрия, которая уже наложила вето на пакет помощи в 50 млрд евро.

Из-за трудностей с согласованием помощи ЕС Киеву ряд стран, включая Великобританию, Германию и Францию, самостоятельно увеличили поддержку Украины. В свою очередь Европейская служба внешних связей запустила аудит, призванный установить, сколько вооружений страны союза обещали и сколько в действительности передали Киеву. Результаты анализа служба планирует представить лидерам стран ЕС на саммите 1 февраля.