Азербайджан разработал новый крупнокалиберный пулемет AH-12,7.

Пулемет представлен в Бакинском Экспо-Центре на «Выставке стран СПЕКА: региональное сотрудничество для устойчивого развития», проводимой по специальной инициативе Азербайджана в рамках специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии — Недели SPECA.

На выставке представлено 88 наименований изделий оборонного назначения, включая различные виды стрелкового оружия, средства ближнего боя, минометы, боеприпасы различного калибра, беспилотные летательные аппараты и пр., производимые на предприятиях Министерства оборонной промышленности.