ЕС распространил заявление в связи с продолжающимися боями в Карабахе

«Европейский Союз считает неприемлемым продолжение боев в Нагорном Карабахе и вокруг него, а также обстрел гражданских лиц после трех соглашений о прекращении огня, достигнутых при посредничестве России, Франции и США».

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Боррелла Петера Станона в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе и вокруг него после трех соглашений о режиме прекращении огня.

В заявлении также отмечено, что Европейский Союз еще раз напоминает сторонам конфликта о своих обязательствах относительно обеспечения безопасности гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом: «Европейский Союз призывает стороны незамедлительно начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, как это было согласовано в Вашингтоне 25 октября».