ЕС примет решение о санкциях Ирану после оценки МАГАТЭ действий Тегерана

Европейский союз (ЕС) будет принимать решение о возможных санкциях в отношении Ирана после того, как МАГАТЭ оценит действия Тегерана в ядерной сфере. Об этом 6 января сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Комментируя объявление Ираном нового сокращения объема своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, Стано заявил, что решение о новых санкциях или продолжении отмены уже действующих мер будет приниматься только после того, как МАГАТЭ даст оценку действиям Ирана, передает TACC.

Правительство Ирана объявило об отказе от последнего ограничения в рамках ядерной сделки 5 января. Тегеран решил  прекратить выполнение обязательств  по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Иран тогда отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

| 2020-01-06T16:28:01+00:00 6 января 2020, 16:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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