ЕС пригрозил Беларуси санкциями

Евросоюз пригрозил принять меры против «ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов» в Беларуси, сообщает РИА Новости.

Евросоюз не расценивает президентские выборы в Беларуси как свободные и справедливые и рассматривает возможность введения адресных санкций, указано в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Белорусские власти прибегли к «диспропорциональному и неприемлемому насилию», указано в документе. Евросоюз намерен изучить действия властей страны и провести переоценку своих отношений с Беларусью, в том числе рассмотреть возможность введения адресных санкций против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.