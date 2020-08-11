ЕС пригрозил Беларуси санкциями

Евросоюз пригрозил принять меры против «ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов» в Беларуси, сообщает РИА Новости.

Евросоюз не расценивает президентские выборы в Беларуси как свободные и справедливые и рассматривает возможность введения адресных санкций, указано в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Белорусские власти прибегли к «диспропорциональному и неприемлемому насилию», указано в документе. Евросоюз намерен изучить действия властей страны и провести переоценку своих отношений с Беларусью, в том числе рассмотреть возможность введения адресных санкций против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

При этом ранее в пресс-службе белорусского МИД заявили, что готовы представить другим странам «конкретные неопровержимые факты», раскрывающие подоплеку происходящих в республике событий. В Минске призвали зарубежных партнеров «к взвешенному анализу, учету всех позиций».
| 2020-08-11T21:38:28+04:00 11 августа 2020, 22:28|12345 (Пока оценок нет)
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