Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС «только что выполнил» свое обещание поставить Украине 1 млн снарядов в течение года, которое Брюссель дал в феврале 2023 года. Об этом сообщается на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

Боррель подчеркнул, что на сегодняшний день ЕС предоставил Киеву оружия на сумму 45 млрд евро, что на 60% больше с момента его последнего визита на Украину в феврале 2024. Он добавил, что к концу зимы ЕС завершит обучение 75 тысяч украинских солдат.