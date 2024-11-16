Президент США Джо Байден приехал на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу Лиме позже, чем должен был, передает лента.ру.

Пока американский президент не появился на встрече с двухчасовым опозданием, с его табличкой сидел его заместитель по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

Ожидается, что в рамках саммита АТЭС Байден обсудит ряд вопросов с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. В частности, лидеры должны затронуть отношения КНР с Россией, Тайвань, Южно-Китайское море и киберпространство — темы, вызывающие разногласия сторон.