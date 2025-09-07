Президент США Дональд Трамп планирует принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, на полях мероприятия в октябре возможна его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Саммит АТЭС под председательством Республики Корея пройдет 31 октября — 1 ноября в городе Кёнджу. По сведениям CNN, обсуждается организация встречи Трампа и Си Цзиньпина, но никаких договоренностей пока достигнуто не было. Белый дом главного телеканала, что визит президента США в Южную Корею возможен, и что его цель станет геополитической по вопросам экономического, торгового и оборонного сотрудничества, а также в сфере геополитики.

CNN отмечает, что поездка Трампа в Республику Корея может предоставить ему возможность и провести встречи с лидером КНДР Кимом Чен Ыном. По данным телеканала, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на прошлой неделе пригласил своего высокопоставленного коллегу на саммит АТЭС и предположил, что такая площадка могла бы стать проявлением уважения к лидеру КНДР.