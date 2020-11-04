ЕС обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Средиземноморье

«Последние объявления НАВТЕКС (Navtex) и продолжение проведения Турцией сейсморазведочных работ, затрагивающих морские зоны Греции и Кипра, вызывают глубокое сожаление, в особенности, в свете конструктивных попыток на всех уровнях создать базу для диалога… Эти действия продолжают усиливать напряженность и недоверие в регионе вместо того, чтобы способствовать поиску устойчивых долгосрочных решений», — указывается в документе.(РИА Новости)