ЕС обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Средиземноморье

Турция продолжает нагнетать напряженность в Восточном Средиземноморье после объявления о новых сейсморазведочных работах, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.
«Последние объявления НАВТЕКС (Navtex) и продолжение проведения Турцией сейсморазведочных работ, затрагивающих морские зоны Греции и Кипра, вызывают глубокое сожаление, в особенности, в свете конструктивных попыток на всех уровнях создать базу для диалога… Эти действия продолжают усиливать напряженность и недоверие в регионе вместо того, чтобы способствовать поиску устойчивых долгосрочных решений», — указывается в документе.(РИА Новости)
| 2020-11-04T18:38:33+04:00 4 ноября 2020, 21:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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