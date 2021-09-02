Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опроверг сообщения СМИ о намерение Евросоюза создать силы быстрого реагирования численностью 50 тыс. человек. Об этом Боррель заявил в четверг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС, состоявшейся в столице Словении, которая до конца года председательствует в Совете Евросоюза.

«Я никогда не говорил о создании сил в 50 тыс. человек, речь об этом не идет. Было бы безумием с моей стороны утверждать, что нам нужны 50 тыс. солдат. Реальная цифра, которую все эксперты считают достаточной, чтобы проводить миссии современными методами ведения войны — это порядка 5 тыс. человек, — заявил он. — Для современных военных условий нам нужны гораздо более компактные силы, численностью в 5 тыс. человек».

В качестве примера миссии, в которой подобные силы могли бы быть применены, Боррель назвал операцию по контролю аэропорта Кабула. По его словам, если бы у ЕС уже были такие силы, их было бы достаточно, чтобы самостоятельно удерживать этот аэропорт и продолжать эвакуацию после ухода из страны американских военных.

Боррель подчеркнул, что хотя министры обороны ЕС обсуждали создание таких сил, никаких решений на встрече в Любляне не принималось. По его словам, первые практические решения будут приняты в октябре-ноябре этого года в рамках подготовки новой европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС». Утверждение этой стратегии, а с ней и планов создания сил быстрого реагирования ЕС, должно произойти в марте 2022 года. (ТАСС)