ЕС и НАТО призывают Россию к расследованию ситуации с Навальным

Председатель Европейского союза Шарль Мишель и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвали Россию к расследованию произошедшего с Алексеем Навальным.

Страны НАТО намерены провести консультации по ситуации с Навальным, заявил Столтенберг на своей странице в Twitter. По его мнению, последние подробности об инциденте делают необходимость скорейшего расследования более острой.

Шарль Мишель, в свою очередь, также выступил за проведение Россией полного расследования. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.