Европейский союз (ЕС) и Великобритания активизировали переговоры о потенциальных шагах по более тесному сотрудничеству в области обороны и безопасности в ответ на российско-украинский конфликт. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По словам источников, представители стран провели неофициальные обсуждения, направленные на улучшение координации в области производства вооружений. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович подписали «Виндзорскую сделку», пообещав вести диалог «в области кибербезопасности и борьбы с терроризмом».

Официальные лица с обеих сторон уже давно рассматривают вопросы безопасности и обороны как наиболее очевидные области для тесного сотрудничества после Brexit. Брюссель и Лондон также стремятся к налаживанию обмена разведданными, совместным оборонным миссиям и организации связи Британии с Европейским оборонным агентством.

«В целом, мы поддерживаем [улучшение оборонного сотрудничества между ЕС и Великобританией], это разумно. Дьявол кроется в деталях, но в целом повышение обороноспособности Европы хорошо для нас», — заключил один высокопоставленный чиновник из ЕС.