Европейский союз и Азербайджан продолжают переговоры по новому соглашению.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил в ходе круглого стола в Университете ADA, посвященного 20-летию сотрудничества между Советом Европы и Азербайджаном.

«ЕС и Азербайджан продолжают переговоры по новому соглашению, которые откроет новые возможности для сотрудничества в сфере развития гражданского общества, инвестиций, торговли и других», отметил Михалко.

«Мы с Азербайджаном разделяем одни и те же ценности: демократия, свобода, равенство. Права человека очень важная тема, ЕС и Совет Европы дополняют друг друга, взаимодействуя во всех приоритетных областях», заявил посол, отметив, что Евросоюз вносит свой вклад в реализацию принятого в этом году плана действий на 2022-2025 годы между СЕ и Азербайджаном.

«Я надеюсь, что наше взаимовыгодное сотрудничество продолжится», выразил надежду посол ЕС.