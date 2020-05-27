ЕС договорился с Сербией и Черногорией о сотрудничестве по охране границ

Совет ЕС во вторник утвердил два решения о заключении соглашений с Черногорией и Сербией в области сотрудничества по охране совместных границ и препятствованию нелегальной миграции и трансграничной преступности, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

«Тесное сотрудничество с нашими партнерами на Западных Балканах крайне важно, если мы хотим решить общие миграционные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Заключенные соглашения о сотрудничестве в области охраны границ с Сербией и Черногорией являются важной частью нашей общей стратегии по управлению границами… Сотрудничество направлено на борьбу с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, оно еще больше укрепит безопасность на внешних границах ЕС», — указывается в документе.