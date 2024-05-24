Американский сенат в четверг не смог продвинуть законопроект, предусматривающий ужесточение мер по охране южной границы США, сообщают СМИ.

Против законопроекта проголосовали 50 сенаторов, поддержали 43, в то время как для его одобрения требовалось не менее 60 голосов.

Президент США Джо Байден заявил: «Республиканцы в Конгрессе не заботятся об охране границ или исправлении сломанной иммиграционной системы Америки. Если бы они заботились, то проголосовали бы за самую жесткую охрану границ в истории. Вместо этого сегодня они ставят партийную политику выше национальной безопасности нашей страны».

Fox News сообщает, что независимый сенатор Кирстен Синема, принимавшая участие в подготовке законопроекта, перед голосованием «осудила политический театр по обе стороны баррикад, обрушившись на республиканцев за то, что они отвернулись от законопроекта, и на демократов за то, что они решили поднять его снова, не добившись поддержки».

«Сегодня Сенат доказывает то, что многие американцы уже думают о Конгрессе: сенаторы приходят сюда для политических игр, а не для достижения результатов», — приводит телеканал заявление Синема.

Первый раз законопроект рассматривался в феврале и был отклонен 50 голосами против 49.(interfax.ru)