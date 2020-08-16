ЕС дал понять, что такая «забота» ей не нужна: удастся ли остановить российский «поток»?

Ситуацию вокруг реализации «Северного потока-2» можно назвать постоянно меняющейся. Почти все страны ЕС подписали ноту протеста против вмешательства США в ход строительства газопровода. В европейских дипломатических кругах подтвердили изданию Die Welt, что демарш, содержащий обвинение в нарушении международного права, был направлен МИД США. 24 страны ЕС обвиняют Штаты в таком нарушении.

То есть, несмотря на все усилия Вашингтона, на его санкции против компаний-строителей, опять эта проблема под вопросом. Евросоюз сопротивляется всерьез, и очень любопытно, во что выльется эта борьба, какая сторона возьмет верх.

Интересно и то, насколько правы США, продолжая утверждать, что «Северный поток — 2» усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Вот что заявили на этот счет # эксперты.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам):

— Американцы после этого заявления 24 стран ЕС уже не могут утверждать, что они заботятся об энергобезопасности Европы. ЕС дал понять, что такая «забота» ей не нужна. Америка просчиталась, думая, что Германия проиграла в изоляции. И хорошо, что ЕС посадил Америку на место в тот момент, когда Помпео бегал по Европе, безуспешно пытаясь расколоть членов ЕС на проамериканские и пронемецкие страны. Германия одержала большую победу. Но от США все равно можно ожидать «мести» в адрес непослушных европейцев.

Простите за выражение, но США могут просто плюнуть на европейский демарш, сказав, что санкции против «Северного потока-2» прописаны в их новом Законе о национальной безопасности. Нота ЕС — протестная, Америка может ее рассматривать с точки зрения морали, но вряд ли со стороны международного права. Теоретически США могут ввести свои санкции, зная, что ЕС, кроме морального возмущения и протеста, конкретно ответить нечем. Но я думаю, теперь Трамп отложит решение этой проблемы на период после выборов.

Директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан:

— В конце июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который в США начинается с 1 октября. Законодатели повторно провели санкции через оборонный бюджет с вполне конкретной целью. Этот закон считается законом прямого действия, а значит, Трамп не может не принять эти санкции.

Между тем, новые ограничения США, как следует из заявления оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, напрямую затронут более 120 компаний из более чем двенадцати стран Европы. И поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС. Речь идет об инвестициях в 8 млрд евро в сам газопровод, 3 млрд евро в инфраструктуру Германии и 750 млн евро в газовые сети Чехии.

Вот это — прямые и косвенные экономические потери Европы. Поэтому страны ЕС и выразили свое несогласие с желанием официального Вашингтона.

Европейский Союз — это объединение европейских стран по экономическим интересам, поэтому их волнует один вопрос: постепенно у Европы снижается собственная газодобыча, значит, будет расти импорт газа. Главная задача — для роста экономики нужны стабильные поставки энергии, в частности газа. А самой крупной базой добычи, расположенной в непосредственной близости от Европы. является Россия. Поэтому ЕС считает целесообразным продолжение газового сотрудничества с Россией, начатое в 1968 году в лице СССР. В Брюсселе считают, что после 2005 года проделана грандиозная работа по диверсификации газового рынка Европы, созданы все условия для роста конкуренции и, самое главное, принятый Третий Энергетический Пакет от 2017 года уже не позволяет какой-либо стране диктовать свои условия Европе вопреки рыночным механизмам формирования цен. Поэтому Европа называет нынешнюю политику США в отношении энергосотрудничества ЕС-Россия чересчур политизированной и не считает действия Вашингтона логическими. В связи с этим почти все страны ЕС (кроме трех) выразили свое несогласие с действиями США в отношении «Северного потока-2».

А у США свои взгляды на этот проект. По мнению Вашингтона, реализация «Северного потока-2» приведет к тому, что 110 млрд кубометров газа от одного поставщика (России) поступит одному импортеру (Германии). А это почти 1/5 часть всего потребляемого газа Европы. В таком случае вопросы диверсификации энергопоставок и энергобезопасности просто смываются. С другой стороны, Германия превращается в ГАЗОВЫЙ КРАН Европы. В будущем, при определенных обстоятельствах, Германия для реализации своих национальных достижений вполне может воспользоваться преимуществом этого КРАНА… А это нежелательно для остальной части Европы.

Здесь, конечно, есть и фактор ТРАНЗИТА российского газа через Украину и Беларусь. Украина через свои сети еще 10 лет назад могла пропустить около 120 млрд кубометров российского газа, а Беларусь и до сих пор — около 60 млрд кубометров. Если Россия планирует сосредоточить основные поставки газа в Европу по дну Балтии — напрямую, минуя транзитные страны, то это тоже одна из разновидностей давления на соседние страны.

По мнению Вашингтона, чем больше торговли между странами — тем меньше риск напряжения между ними, особенно, когда взаимовыгодность ценят обе стороны. В данном случае же Россия демонстративно уходит с одного маршрута, показывая свою мощь над другими партнерами. С другой стороны, тесные связи России и Германии опять же, если не создают, то приводят к воспоминаниям о ХХ веке — когда благодаря сотрудничеству этих двух государств, МИР получил две мировые войны.