Делегация во главе с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром 14 октября посетила Парк военных трофеев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Эрсин Татар был проинформирован о том, что в парке представлена часть военных трофеев, захваченных у врага доблестной Азербайджанской армией во время 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий.

Было отмечено, что в парке демонстрируется более 300 экспонатов, в том числе около 150 единиц тяжелой техники, танки, боевые машины, артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, стрелковое оружие, военно-транспортные средства. Одним из самых запоминающихся экспонатов, представленных здесь, является щит с надписью «Карабах – это Азербайджан!», составленной из номерных знаков свыше 2000 автомобилей, взятых в качестве трофеев Вооруженными силами Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях.

Гость также был подробно проинформирован о представленном в парке танке, демонтированном с дороги Шуша–Ханкенди в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе 19–20 сентября.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра также посетил расположенный в парке видеозал, где посмотрел видеоролик об Отечественной войне.

В заключение у щита с надписью «Карабах – это Азербайджан!» было сделано фото на память.