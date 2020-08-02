Эркин Гадирли открыл «ящик Пандоры»?

Не утверждаю, но подозреваю, что депутат Милли Меджлиса нового созыва Эркин Гадирли нажил себе открытых и скрытых недоброжелателей среди коллег по работе в парламенте и не только там. Ведь он внес предельную ясность в такой сакральный для депутатов ММ вопрос, как их доходы. На моей памяти еще никто из «народных избранников» не позволял себе роскоши открытого декларирования всего нажитого депутатским трудом. Итак, о чем же Э.Гадирли написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук»? О том, что в марте-августе (зарплата + отпускные) он получил около 20 тысяч манатов. В среднем 3,3 тысячи берется в месяц. И добавил, что у него нет иного дохода, кроме зарплаты депутата ММ.

В графе «мои расходы» он упомянул: «4000 манатов (различные благотворительные акции — ни одна из которых не была инициирована правительством или коммерческим проектом); 2400 манатов (ремонтные работы в доме моей мамы); 1500 манатов (мне пришлось ремонтировать мою машину несколько раз — я езжу на ней 13 лет); 1000 манатов (я дал на создание сайта, который еще не открыл ); другие расходы (коммунальные услуги, бензин, абонентская плата на различных новостных и аналитических сайтах, питание и т.д.).

По словам Э.Гадирли, на момент написания этого статуса, на его зарплатной карточке было 9 860 манатов 59 копеек. «Я не приобрел никакой собственности в течение отчетного периода. Только на мой день рождения друзья подарили 1 китайский смартфон (Xiaomi), 1 костюм, 1 рубашку и 1 галстук. У меня нет ни кредита, ни депозита ни в одном банке. Я не являюсь акционером какой-либо компании. На мое имя есть только одна собственность — Toyota Corolla (типтроник), выпущенная в 2007 году. Я купил его в Тойота Центр в 2007 году на 3 года. Цена машины составляла 20 000 манатов, мой первоначальный взнос составлял 2 000 манатов (10%).»,- также указал он.

Это — более, чем подробный отчет со стороны депутата ММ. Но согласятся ли пойти по стопам Э.Гадирли иные парламентарии? Очень сомневаюсь. Потому, что в своем подавляющем большинстве им есть, что скрывать. Ну не будут же депутаты ММ от карманных псевдо-оппозиционных партий признаваться в том, кто и сколько им выделяет в месяц. Не расскажут же ставленники отечественных олигархов в ММ, какой толщины конверты они получают?! И про свой бизнес, его реальные доходы и масштабы, вряд ли кто-то захочет рассказывать. Зачем?! Проще и спокойнее помалкивать.

Особенно сейчас, когда в стране усугубилась социально-экономическая ситуация, выросла безработица и именно к депутатам ММ зачастую обращаются граждане, их избиратели и не только, с просьбой о финансовой помощи. Прекрасно знаю о том, что многие отечественные парламентарии, как могли, помогали согражданам. Да и в целом, в ММ есть немало достойных уважения, порядочных людей, патриотов. Но, как-то получилось, что никто до Э.Гадирли свои доходы и расходы обществу не обнародовал.

И вот теперь, традиция положена. Будет ли она продолжена? Покажет время, но я очень сомневаюсь, что подобные откровения примут массовый характер. Хотя в идеале, было бы очень занимательно почитать о том, сколько в реальности зарабатывают и тратят не только отечественные парламентарии, но и главы исполнительных властей всех районов Азербайджана и Баку. Ну и министры, главы различных Агентств и ведомств. С подробным перечислением всего их автопарка и недвижимости. Не ждать же, когда в гости к ним придут из соответствующих ведомств, благодаря оперативной съемке которых жители страны увидят огромные суммы денег в шкафах и сейфах высокопоставленных чиновников…