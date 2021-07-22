Член научно-технического комитета Итальянской федерации футбола (FIGC) Франческо Браконаро заявил, что хавбек миланского «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен не сможет выступать в Серии А с установленным дефибриллятором.

«Эриксену нельзя дать полную свободу играть в Италии. Если футболисту удалят дефибриллятор, что подтвердит устранение патологии, он сможет вернуться к матчам за «Интер», — цитирует Браконаро Football Italia.

Напомним, во время матча группового этапа чемпионата Европы —2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи реанимировали его более десяти минут, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что он перенес остановку сердца. В госпитале ему установили кардиостимулятор. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в футбол.

Действующий контракт 29-летнего футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. (gazeta.ru)