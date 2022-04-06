Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг станет новым наставником «Манчестер Юнайтед».

Как передает championat, руководство «красных дьяволов» остановилось на кандидатуре нидерландца. Исполнительный директор манкунианцев Ричард Арнольд и владелец клуба Джоэл Глейзер считают, что тен Хаг — лучший вариант из возможных.

Ранее сообщалось, что претендентами на пост тренера манчестерского клуба также являются Хулен Лопетеги, возглавляющий «Севилью», и Луис Энрике из сборной Испании.

Сейчас МЮ тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займет одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».