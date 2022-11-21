«Мы говорили, что с Египтом может начаться переговорный процесс. Вчера был сделан шаг для начала этого процесса».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что восстановление связей между народами имеет большое значение для налаживания межгосударственных отношений: «Отношения между Турцией и Египтом означают не только встречи лидеров стран, для нас очень важно восстановить единство между турецкой нацией и египетским народом, которое было в прошлом. Мы предприняли шаги в этом направлении, и будем предпринимать, если не произойдет каких-либо форс-мажорных обстоятельств, не возникнет чрезвычайной ситуации».