Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика страны в отношени России останется неизменной после президентских выборов. Об этом действующий лидер Турции заявил в интервью CNN Turk.

«Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены», — сказал президент.

Президентские и парламентские выборы прошли в Турции 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу. По итогам первого тура оба кандидата не набрали более 50% голосов, достаточных для победы.

28 мая пройдет второй тур выборов.