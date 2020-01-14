Эрдоган заявил, что Турция готова преподать должный урок Хафтару

Турция полна решимости предпринять все шаги по обеспечению своих национальных интересов в Сирии и Ливии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, сообщает Агентство Анадолу.

«Турция не стремится к авантюрам в Сирии, Ливии и восточной части Средиземного моря. И тем более мы не вынашиваем империалистических планов. Анкара также не стремится к захвату нефти и иных ресурсов региона. Нашей единственной целью является защита национальных интересов Турции и прав народов дружественных стран», — сказал турецкий лидер.

Касаясь ситуации в Идлибской зоне деэскалации, Эрдоган предупредил, что Турция в случае необходимости готова пресечь попытки режима Башара Асада нарушить режим прекращения огня на северо-западе Сирии.

Относительно итогов переговоров по Ливии в Москве, президент Турции заявил, что Анкара внимательно следит за шагами законных властей Ливии и союзников генерала Хафтара. «Если удары по позициям союзников признанных властей Ливии возобновятся, Турция будет готова преподать должный урок Хафтару», — подчеркнул Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция четко соблюдает все обязательства, что было продемонстрировано накануне на переговорах по Ливии в Москве. «Представители официальных властей Ливии заняли конструктивную позицию в вопросе перемирия. Однако Хафтар вновь прибег к обману и отказался подписывать документ. Вначале он якобы взял отсрочку, а затем попросту сбежал из российской столицы», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил, что участники берлинской конференции по Ливии обсудят позицию Хафтара.

По словам Эрдогана, политики, критикующие военное присутствие Турции в Ливии, весьма недальновидны. «Если бы не Турция, то сегодня Хафтар захватил бы всю Ливию, и весь ливийский народ находился бы под гнетом», — сказал турецкий лидер.