Анкара не будет проводить заседание Стратегического совета Турция-Греция из-за антитурецких высказываний премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на переговорах с руководством США в ходе недавнего визита в эту страну. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, сообщает Агентство Анадолу.

«Мы собирались провести заседание Стратегического совета с Грецией. Но Мицотакиса для меня больше не существует. Я отказываюсь от этой встречи с ним», — заявил турецкий лидер.

В Анкаре надеются, что в процессе поставок Турции истребителей F-16 США будут действовать без оглядки на неконструктивную позицию Афин по этому вопросу.

На прошлой неделе Кириакос Мицотакис выступая в конгрессе США обрушился с критикой на Турцию. По его словам, между странами уже 48 лет остается нерешенной проблема разделения Кипра на греческую и турецкую части. Мицотакис также призвал США не продавать Турции F-16.

Греки хотят видеть Кипр единым и исключительно под греческим протекторатом, в частности, напомнил политик.