Пресс-службе мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана со ссылкой на председателя палаты Ерлана Кошанова заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре совершит визит в республику. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кошанов принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изник и в ходе этого мероприятия встретился с Эрдоганом.

«Сотрудничество между нашими странами крепнет с каждым годом. Это во многом результат дружеских отношений и плодотворного диалога между вами и нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы с нетерпением ждем вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года», — заявил Кожанов.

Казахстанский парламентарий выразил уверенность, что предстоящий визит поднимет на новый уровень отношения между двумя «братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления».