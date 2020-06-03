Эрдоган утвердил Соглашение о взаимном освобождении от визы между Азербайджаном и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение «О взаимном освобождении от визы между правительством Азербайджана и правительством Турции», сообщает в среду Trend.

Решение об этом опубликовано в турецкой газете Resmi qazeti.

По Соглашению, для граждан Турции и Азербайджана, имеющих действующие общегражданские паспорта и желающих остаться в этих странах до 90 дней, отменяются визы.

Ранее граждане Азербайджана и Турции могли 30 дней оставаться в этих странах без визы.

Напомним, что данное Соглашение было утверждено на заседании Милли Меджлиса (парламента) 31 мая.