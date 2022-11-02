Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возобновлении работы «зернового коридора», обеспечивающего поставки агропродукции из портов Украины в Черном море.

Об этом глава государства заявил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Турецкий лидер напомнил, что провел накануне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг «зернового коридора».

Эрдоган заявил, что намерен сегодня, 2 ноября, также обсудить «зерновой коридор» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. По его словам, глава оборонного ведомства России сообщил турецкому коллеге, что поставки агропродукции по «зерновому коридору» будут возобновлены сегодня, 2 ноября с 12:00. (Анадолу)