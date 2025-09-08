Главными приоритетами работы России на Южном Кавказе являются мир и сотрудничество, они никогда не менялись.

Как сообщают российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Министр также заявил, что российская сторона надеется на скорое возобновление взаимодействия стран Южного Кавказа и трех их соседей в формате «3+3».

«Очень надеемся, что возобновится работа в рамках инициативы, которую в свое время Турция и Азербайджан выдвинули, а именно инициативы о создании платформы «3+3″. Три страны Южного Кавказа – Армения, Азербайджан, Грузия – и три их больших соседа – Иран, Турция, Россия… Сейчас мы считаем, что самое время этот формат возобновить», – сказал российский министр, выразив надежду на скорую встречу.