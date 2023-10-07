Посольство Азербайджана в Иране возобновит свою деятельность.

Об этом заявил министр дорожного и городского развития Ирана Мехрдад Безрпаш в своем заявлении по поводу визита в Азербайджан. Министр напомнил о недавних инцидентах, сообщает АПА.

Он отметил, что иранская сторона обратилась с просьбой о скорейшем возобновлении деятельности посольства Азербайджана, и Азербайджан пообещал предпринять шаги в этом направлении в кратчайшие сроки.

Напомним, 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране была совершена террористическая атака.