Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна в отличие от стран Европы входит в зимний период без проблем с энергетикой, «со спокойной душой». Об этом сообщает ТАСС.

«В то время как европейские страны думают о том, как они проведут зиму из-за энергетического кризиса, мы вступаем в зиму со спокойной душой», — сказал он.

Президент также вновь объявил о желании Турции получать российскую пшеницу для последующей ее переработки в муку и отправки в бедные страны.

Кроме того, Эрдоган сообщил о намерении запустить серийное производство первого турецкого беспилотного истребителя «Байрактар Кызылэльма».