Турция во все периоды отталкивалась от принципов гуманизма и добрососедства, выступая за безопасное, добровольное и достойное возвращение беженцев в свои страны. Анкара и сегодня реализует соответствующие проекты в данном направлении.

Как передает # со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в обращении президента Реджепа Тайипа Эрдогана в связи со Всемирным днем беженцев — 20 июня.

Он отметил, что в различных частях мира, в особенности, в регионе где расположена Турция, люди страдают от проявлений терроризма, конфликтов, гражданского противостояния, голода и дефицита, что вынуждает их покидать свои дома.

«На сегодняшний день численность людей, покинувших свои дома в мире, приближается к отметке 110 млн человек, из которых 35,3 млн имеют статус беженца, а 62,5 млн являются внутренне перемещенными лицами», — констатировал турецкий лидер.

Эрдоган назвал нелегальную миграцию и потоки беженцев «вызовом глобального масштаба»: «Наша позиция в отношении нелегальной миграции и беженцев, нацелена не только на обеспечения нацбезопасности Турции, но и защиту жизни и достоинства людей. Наш народ веками открывал двери для всех, кто бежал от притеснений. Это же отношение проявилось в ответ на кризисы в регионе: от Сирии до Украины», — подчеркнул он.

Политик отметил, что Турция и ее народ решительно отвергают любую пропаганду ненависти, идеологию неонацизма, ксенофобии и вражды к мусульманам, которые словно «ядовитый плющ» распространяется от стран Запада к другим обществам: «Эти маразматические течения отвергают права других наций, культур и вероисповеданий, являясь угрозой для ценностей гуманизма и совместного будущего человечества», — подчеркнул он.

Президент Турции призвал международное сообщество взять на себя ответственность по данному вопросу: «В особенности, это касается стран, которые пытаются поучать всех правам человека и демократии. Вопрос беженцев может быть решен при условии устранения причин, вынуждающих людей покидать свои дома», — уверен Эрдоган.

Он отметил значимость успешной реализации Глобального соглашения по беженцам от декабря 2018 года, активный вклад в разработку которого внесла Турция.