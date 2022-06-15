Позиция Анкары по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО не изменится и для членства этих стран в альянсе необходимо предпринимать шаги к устранению обеспокоенности турецкой стороны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Мы будем ждать от Хельсинки и Стокгольма конкретных шагов. До тех пор наше отношение к вопросу останется неизменным», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция готовы снять озабоченности Турции по борьбе с терроризмом, чтобы как можно скорее стать членами НАТО.

Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии, при выполнении которых они смогут получить членство в НАТО. Президент Турции заявлял, что Швеция и Финляндия должны прекратить «поддержку терроризма», в первую очередь «Рабочей партии Курдистана», после чего Турция не будет возражать против вступления этих стран в альянс НАТО.