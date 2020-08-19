Эрдоган: Турецкий народ не согласится на новый «Севр»

Колониальные силы не смогут лишить Турцию ресурсов нефти и природного газа в регионе Восточного Средиземноморья.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на открытии первого в стране завода по производству солнечных панелей в Анкаре, сообщает Анадолу.

«Турецкий народ не согласится на новый «Севр» в Восточном Средиземноморье, точно также как век назад расторг «Севрский мирный договор», — отметил глава государства, комментируя напряженность в восточной части Средиземноморья.

«Турция решительно настроена на то, чтобы до последнего отстаивать свои права в Восточном Средиземноморье. Никакая колониальная сила, никакие угрозы не смогут лишить Турцию источников нефти и природного газа, которыми предположительно богат регион», — сказал турецкий лидер.

Турция не станет посягать на чьи-либо права и не хочет напряженности и конфликта в Средиземноморье – колыбели цивилизаций, подчеркнул Эрдоган.

По словам главы государства, Турция всего лишь защищает права турецкого народа и турок-киприотов.

Анкара никогда не отходила от норм международного права и принципов легитимности, несмотря на двойные стандарты, с которыми до сих пор сталкивалась, сказал Эрдоган.

«Вместо напряженности Турция выбирала переговоры, вместо конфликта — решать проблемы путем диалога. И сегодня в Анкаре действуют с той же честностью и благими намерениями», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган сказал, что Турция ждет от заинтересованных сторон шагов, которые снизят напряженность и проложат путь к диалогу.

Глава турецкого государства выразил надежду на то, что этот вопрос удастся решить в кратчайшие сроки с учетом прав и интересов Турции.