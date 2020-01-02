Эрдоган сообщил о новых беженцах из Идлиба

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в четверг о новой большой группе беженцев, направляющихся из Идлиба к границе с республикой. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

«Не менее 200-250 тыс. беженцев движутся в сторону нашей границы. Мы пытаемся предотвратить это с помощью определенных мер, но это сложная работа, потому что мы имеем дело с людьми», — подчеркнул он.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал западные страны, которые предпринимают меры против протестующих. «Западные города, которые когда-то считались символами власти, порядка и свободы, сейчас превратились в тюрьмы под открытым небом», — отметил он.

Президент Турции также выступил с утверждением, что в будущем «в странах Запада будут большие бедствия, поскольку там есть большое количество наркоторговцев, сотрудничающих с террористическими группировками», действующими на территории самой республики.