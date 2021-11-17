Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту тюркского мира, в который вошли мусульманские регионы России от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.

Момент передачи карты запечатлен на фото, которое было опубликовано в Twitter Партии националистического движения Турции.

На карте в тюркский мир входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана.

Эта карта появилась на следующий день после принятия на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) в Стамбуле декларации «Видение тюркского мира до 2040 года». В нем говорится об общей идентичности как об «источнике культурного богатства».