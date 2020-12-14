Эрдоган: «С победой в Нагорном Карабахе на Кавказе началась новая эпоха»

Турция ведет борьбу для обеспечения мира, безопасности и стабильности не только внутри страны, но и во всем регионе. Однако это не значит, что мы позволим нарушать наши права и посягать на суверинитет.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция ждет от ЕС не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в организации. Также мы ждем от нашего партнера по Североатлантическому альянсу – США не санкций, а поддержки в борьбе с террористическими организациями и силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в регионе», — сказал президент.

Эрдоган подчеркнул, что Карабах — это больше не замороженный конфликт, а олицетворение славной победы справедливости над злом.

«С победой в Нагорном Карабахе на Кавказе началась новая эпоха. После этого в регионе будет создан новый статус-кво, где конфликт заменится миром, напряженность — сотрудничеством, вражда – добрососедством», — сказал турецкий лидер.

Сейчас мы переживаем такой период в глобальной экономике, который возможно войдет в историю, — сказал Эрдоган.