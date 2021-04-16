Эрдоган раскритиковал провокационное отношение официальных Афин к Анкаре

Анкара выступает за прямой диалог с Афинами без посредников.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

Турецкий лидер раскритиковал провокационное отношение официальных Афин к Анкаре и привлек внимание к ущемлению прав турецкой общины в Греции.

Эрдоган также коснулся итогов визита главы МИД Греции Никоса Дендиаса в Анкару.

По его словам, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне поставил на место своего греческого коллегу Никоса Дендиаса, озвучившего несостоятельные заявления в адрес Анкары.

«В Греции проживают 150 тысяч наших соотечественников. Им уделяется недостаточное внимание. Вопреки условиям Лозаннского мирного договора в Афинах назначают Главного муфтия мусульман. Афины не имеют на это никакого права. К примеру, в нашей стране мы не назначаем главу патриархии», — сказал Эрдоган.