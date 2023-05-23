Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал слова своего оппонента на выборах главы государства от шестипартийного альянса оппозиции Кемаля Кылычдароглу о России. По его словам, его противник обещает следовать указанием Запада и подключиться к ограничительным мерам в отношении Москвы.

«Кемаль недоволен тем, что я поддерживаю хорошие отношения с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Он [Кылычдароглу] говорит, что будет подчиняться указаниям Запада и вводить санкции в отношении Путина. Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, уходите на отдых», — цитирует слова Эрдогана ТАСС.

Как указал президент Турции, в мире политики нельзя поступать так, как хочет сделать Кылычдароглу. Он также добавил, что турецкая сторона продолжит держать связь со всеми мировыми государствами, несмотря на заявления оппозиционного кандидата.

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