В Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинской делегацией, прибывшей для переговоров с российской.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отметим, что украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

В состав делегации входят 14 человек: Александр Дьяков — замначальника штаба Командования Военно-Морских сил (ВМС) ВСУ, Сергей Кислица — первый замглавы МИД, Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны, Олег Луговский — первый замглавы Службы внешней разведки, Евгений Острянский — замначальника Генштаба ВСУ, Александр Поклад — замглавы Службы безопасности и другие.