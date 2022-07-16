Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает «Анадолу».

Согласно заявлению Управления коммуникаций президента, в ходе встречи были обсуждены турецко-французские отношения и региональные вопросы.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что его ожидания в отношении технологии SAMP-T состоят в том, чтобы разработать совместную систему, включающую максимальное сотрудничество в рамках принципа «полной открытости», и обеспечить запуск проекта закупок.

Лидер Турции указал, что принято решение об управлении процессом экспорта украинского зерна из Координационного центра, который будет создан в Стамбуле и будет состоять из представителей Турции, России, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН).

Президент Эрдоган добавил, что путем быстрой реализации этого плана можно достичь успеха в контексте решения важной проблемы глобальной продовольственной безопасности.