Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом урегулирование в Украине, переговоры с Ираном и ситуацию в секторе Газа. Эрдоган отметил, что поддерживает подход Трампа к урегулированию на Украине.

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что поддерживает подход президента США к прекращению войн и что он ценит переговорный процесс с Ираном и усилия, предпринятые Трампом для прекращения российско-украинской войны. Эрдоган заявил в ходе разговора, что гуманитарный кризис в секторе Газа достиг серьезных масштабов, что гуманитарная помощь должна поступать в сектор Газа бесперебойно и что этой гуманитарной трагедии необходимо положить конец», — говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера. Эрдоган также сообщил Трампу, что «Турция готова сотрудничать и оказывать всевозможную поддержку для установления режима прекращения огня и обеспечения прочного мира» в конфликтах в регионе.

Президенты обсудили и Сирию. Эрдоган в связи с этим сообщил, что «усилия США по смягчению санкций в отношении Сирии будут способствовать процессу защиты территориальной целостности Сирии и ее стабильности».

«В ходе разговора президент Эрдоган пригласил президента США Трампа в Турцию», — говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Стороны также «обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные проблемы». «Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги по развитию сотрудничества с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности», — отмечает канцелярия.