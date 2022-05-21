Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон призвал страну прекратить поддерживать террористические организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Президент заявил о необходимости прекращения оказания Швецией политической, финансовой поддержки и поставок оружия террористическим организациям», — заявили в канцелярии.

При этом в ходе общения Эрдоган отметил, что Турция «до настоящего времени поддерживает политику открытых дверей НАТО и считает солидарность в рамках альянса как с точки зрения безопасности стран — участниц организации, так и коллективной безопасности основной его ценностью».