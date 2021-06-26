Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на церемонии ввода в эксплуатацию плавучей регазификационной установки Ertugrul Gazi в провинции Хатай, впервые озвучил то, что ему приписывали многие политические эксперты уже давно. Рассказывая о визите в Шушу и комментируя Шушинскую декларацию, Эрдоган отметил, что Анкара с той же позиции готовит новые шаги в других регионах. «Если Турция не сформирует за своими границами сильный пояс безопасности, то нашей стране не позволят спокойно жить и развиваться», — сказал президент Эрдоган.

Фактическое единоличное присутствие российских войск в Карабахе после подписания Трехстороннего соглашения между лидерами Азербайджана, Армении и России о прекращении огня и последующие действия так называемых российских миротворцев на подконтрольных себе азербайджанских территориях не могло остаться без внимания турецкого президента. Который с самого начала Второй Карабахской войны вместе со всем своим правительством и народом был рядом с Азербайджаном, оказывал нам как политическую, дипломатическую, военную, так и моральную поддержку, высказывая готовность быть рядом даже на поле боя.

Но, к большому сожалению, Москва, воспользовавшись сложной ситуацией в мире в связи с распространением коронавируса, а в большей степени выборами в США, взяла на себя посредническую роль в «миротворческом процессе» без согласования своих действий с другими странами-сопредседателями Минской группы. В итоге, даже братская нам Турция оказалась вне игры, не получив приглашения на совместное миротворчество. И неслучайно, спустя пусть и семь месяцев, состоялся визит турецкого президента в Шушу, там же были подписаны чрезвычайно важные документы, получившие название «Шушинской декларации». Своим демонстративным визитом в освобожденную от многолетней оккупации культурную столицу Азербайджана Шушу президент Эрдоган направил откровенные послания не сколько Армении, которая, понятное дело, без России не могла бы не только оккупировать Шушинскую крепость, как кстати и все другие районы, но и удерживать их в течение 30 лет, сколько России.

Наряду с тем, что Шушинская декларация предусматривает углубление союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией по всем направлениям, как в военно-политическом, так и в экономическом, выводит Баку и Анкару на совершенно другой уровень взаимопомощи, предусматривая оказание друг другу помощи в случае угрозы или нападения третьего государства на независимость или территориальную целостность любой из сторон, она призывает к региональному миру, стабильности и процветанию, вместе с тем предполагает создание странами региона новой зоны мира и стабильности на Южном Кавказе с конкретными экономическими проектами. Неслучайно документ привлек внимание всего тюркского мира и был воспринят как знаменательный этап на пути к укреплению солидарности стран тюркского мира и углублению связей тюркских стран.

Бесспорно, вчерашнее заявление президента Эрдогана не лишено и геополитических амбиций, в чем турецкого лидера упрекали не раз, обвиняя его то в неоосманизме, то в пантюркизме. Однако, оно, в первую очередь, стало ответом на российскую и китайскую экспансию в зону интересов самой Турции и ее союзников. Открыто об этом заговорил Эрдоган впервые, но все последние годы он в одиночку сражался в Сирии, Ливии, Ираке, на Восточном Средиземноморье со ставленниками с одной стороны США, с другой – России, с курдскими террористами, с ИГИЛ.

Сейчас же, похоже он смог преломить упорство своих союзников и получил добро от «вернувшихся» после четырехлетнего отсутствия в мировую политику Соединенных Штатов. По всей вероятности, Эрдоган в ходе своих переговоров в Брюсселе с лидерами стран-членов НАТО, а в первую очередь с американским президентом Джо Байденом, получил добро на активацию в направлении стран, которые обозначили зонами своих интересов Россия и Китай.

Неслучайно, на Южный Кавказ Верховным представителем ЕС впервые делегирована команда глав МИД Литвы, Румынии и Австрии, обозначивших особую важность «стабильности, безопасности и благополучия в этом регионе» для ЕС. Более того, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг открыто заявил: «Мы должны участвовать в процессах, происходящих в этом регионе, у нас есть здесь интересы. Мы не можем предоставить Южный Кавказ другим акторам и не должны этого делать».

После этих заявлений президента Турции и его союзников по НАТО -высокопоставленных представителей ЕС, появились достаточно веские аргументы в пользу утверждения, что Запад, наконец, проснулся от долгой спячки, и не намерен сдавать Южный Кавказ Москве. Тем более, что повторной поддержкой «западника» Пашиняна армянский народ подтвердил желание избавиться от российского влияния, Грузия уже давно взяла ориентир на евроатлантическую интеграцию, а за Азербайджан в открытый бой ввязалась Турция.

Как утверждает турецкий политолог Энгин Озер, подписание Шушинской декларации, конечно, в первую очередь было вызвано опасениями относительно вовлечения ОДКБ в конфликт с Арменией, поскольку, по его мнению, он еще окончательно не решен, впереди еще стоит вопрос открытия Зангезурского коридора.

«Что касается вчерашнего заявления Эрдогана, то если он имел в виду Грузию и Украину, то можно предположить, что речь идет о создании мини-НАТО, что неэффективно для внешней политики самой Турции, поскольку создаст дополнительную напряженность с Россией, а в дальнейшем и с Китаем. Скорее всего, да, он имел ввиду эти две страны, далее Пакистан и Афганистан. И, я думаю, что Запад не только дал добро, но и поставил задачу создать такой блок, как новый фронт против России. И, понятно, что договоренность об этом с Байденом была достигнута. Что касается стран Средней Азии, то Турция, видимо, начнет налаживать более тесные отношения в первую очередь с Узбекистаном, в частности военное сотрудничество, хотя какую-то военную технику может предоставить и Казахстану, и Кыргызстану, даже несмотря на то, что они члены ОДКБ», — считает турецкий эксперт.

Россия за месяцы пребывания в Карабахе неоднократно подавала поводы считать, что пришла в Азербайджан надолго и проводить ее воинский контингент так легко, как было уже однажды в годы правления Бориса Ельцина, вряд ли удастся. Однако, к счастью, геополитическая ситуация в мире начала стремительно меняться, наконец Запад обратил внимание и на Южный Кавказ, и похоже на откуп России или Китаю отдавать этот важнейший регион на Шелковом пути не намерен. И на этот раз интересы Запада и Турции совпали, неслучайно визит Эрдогана в Шушу и подписание Шушинской декларации состоялись сразу же после встречи турецкого президента с союзниками по НАТО, а после визита в Шушу он заговорил о вероятности создания там турецкой военной базы, теперь же заявил о формировании за своими границами сильного пояса безопасности.