Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия трассы Агры-Хамур-Тутак-Патнос в провинции Агры на востоке страны, сообщает Анадолу.

Обращаясь к участникам церемонии глава государства привлек внимание к достижениям последних десятилетий, подчеркнув, что промышленность и торговля уже не концентрируются в отдельных регионах страны, а развиваются в каждой из 81 провинций Турции. «Экспорт продукции налажен сегодня из каждой из провинций, что подтверждает факт развития всех регионов Турции», — подчеркнул он.

Эрдоган отметил далее, что угроза терроризма внутри Турции минимизирована и это также является фактором развития Восточной Анатолии, в том числе провинции Агры.

«Мы полны решимости восстановить исторический Шёлковый путь с учетом требований современности. Непосредственно через провинцию Агры в Восточной Анатолии проходят пути, соединяющие Турцию со странами Кавказа, и далее на Центральную Азию вплоть до Китая. Благодаря реализации Зангезурского коридора, значимость провинции Агры возрастет», — сказал политик.

Президент отметил, что новая трасса протяженностью в 70 км имеет статус транспортной артерии государственной значимости и представляет собой очередной отрезок исторического Шёлкового пути.

«Путь между Агры и Патносом сократится за счет новой трассы с часа до 35 минут. Новая дорога позволит стране экономить по 70 млн лир в год — за счет времени и 41 млн лир – за счет топлива, а также предотвратит выброс 8500 тонн вредных веществ в атмосферу», — констатировал турецкий лидер.