Эрдоган объявил о новом смягчении коронарежима

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о новом смягчении с 10 июня ограничительных мер, введенных в стране из-за эпидемии коронавируса.

Как передает РИА Новости, об этом Эрдоган сказал , выступая в Анкаре.

Карантинные ограничения в Турции были серьезно ослаблены с 1 июня, власти сняли запрет на междугородние поездки, открылись рестораны, бассейны, пляжи, парки, спортзалы, детские сады.

«Рестораны и кафе теперь смогут (работать — ред.) до полуночи (ранее до 22.00). Граждане старше 65 лет смогут выходить из домов с 10 до 20 часов. Дети до 18 лет смогут выходить каждый день под присмотром взрослых. Театры и свадебные салоны открываются с 1 июля», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.